Russischer Durchbruch bei Awdijiwka - die Militäranalyse

Das Auftauchen der russischen Streitkräfte in ihrem Rücken zwang die Ukrainer zum Rückzug und damit zur Aufgabe ihrer Stellungen, die sie seit Beginn des Krieges , also seit fast 24 Monaten, gehalten hatten. Dies war praktisch der letzte Abschnitt der Frontlinie, in dem die Ukrainer noch die gut befestigten Stellungen hielten.