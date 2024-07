EPC-Sicherheitsgipfel: Chameur Starmer

Der britische Premierminister Keir Starmer will einen Neustart in den Beziehungen mit der EU.

Die britische Regierung unter ihrem neuen Premierminister Keir Starmer lieferte Europa auf Schloss Blenheim bei Oxford eine wahre Charmeoffensive. So perfekt organisiert und freundlich betreut - das können die Briten einfach. Selbst König Charles III. erschien, um die europäischen Staats- und Regierungschef zur Tea Time zu empfangen.

Mit jedem Handschlag zeigte Starmer seinen Gästen, dass er den Neustart will in den Beziehungen mit der EU . Und - wohl auch aus Sorge vor einer Wiederwahl von Donald Trump - mehr europäische Verteidigung gegen Russland

"Deshalb haben wir Präsident Selenskyj noch einmal versprochen, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, so lange es nötig ist," so Starmer.