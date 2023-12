EU berät über Ukraine-Hilfen: Gipfel-Drehbuch gesucht

Beim EU-Gipfel am Donnerstag geht es auch um den Start der Beitrittsgespräche mit der Ukraine. Quelle: Yves Herman/Reuters

Fangen wir mal ganz anders an. Blicken wir auf diesem Gipfel von außen. Aus Peking zum Beispiel. Präsident Xi glaubt an das chinesische Jahrhundert. Er glaubt, dass Demokratien schwach sind, nicht die Kraft haben, Konflikte durchzuhalten.

Oder aus Moskau. Präsident Putin glaubt das auch. Er hat seine Kriegswirtschaft dramatisch hochgefahren und sich in der Ukraine eingegraben, bereit einen einige Jahre langen Abnutzungskrieg zu führen.

Russlands Präsident Putin betont beim Seidenstraßen-Gipfel in China die engen Beziehungen beider Länder. Einziger EU-Regierungschef beim Treffen: Victor Orban aus Ungarn. 18.10.2023 | 2:24 min

Es herrscht Unsicherheit

Darauf muss Europa eine Antwort finden. Brüssel muss ein Bild der Stärke nach Peking und Moskau senden. Aber bisher ist keine klare Antwort auf dem Gipfel zu erkennen, sondern es herrscht viel Unsicherheit.

Eigentlich hat der Ratsvorsitzende Charles Michel ein Gipfel-Drehbuch vorgesehen, das die Ukraine strahlen lassen soll. Das erste Kapitel sind die Beitritts-Verhandlungen in die EU . Die sollen mit der Ukraine beginnen. Das ist nicht wirklich kriegsentscheidend. Denn jeder weiß, so etwas kann sich über Jahre ziehen. Aber in der jetzigen Lage ist dies von symbolischer Bedeutung.

Vor allem weil Amerika in seiner Unterstützung schwächelt. Der Gipfel will diese Beitritts-Verhandlungen groß verkaufen. Da steht das Wort historisch im Drehbuch.

Ukraines Präsident Selenskyj hat die USA um weitere Finanzhilfen für die Ukraine gebeten. Die Republikaner bleiben hart und binden die Hilfen an Zugeständnisse der Demokraten. 13.12.2023 | 1:30 min

Jedes gute Drehbuch braucht einen Bösewicht

Kapitel 2: Besonders überzeugt hat beim Casting Victor Orban für diese Rolle. Sie ist ihm auf den Leib geschnitten. Er spielt in einer Neufassung den Dr. No. Er sagt nein, zu Beitritts-Verhandlungen und er sagt nein zu mehr Geld für die Ukraine.

Die Regierungschefs wollen eigentlich rund 50 Milliarden Euro Hilfe beschließen. Die braucht die Ukraine dringend, denn sie hängt am Tropf der EU . Sie würde wohl den Krieg nicht länger durchhalten.

Die EU-Kommission spricht sich für Beitrittsgespräche mit der Ukraine aus. Ursula von der Leyen sprach von einem historischen Tag. Nur noch die EU-Regierungschefs müssen zustimmen. 08.11.2023 | 2:45 min

Orban droht und blockiert

Also, es geht um Leben und Tod, um Freiheit, um die Sicherheit Europas und den Kampf gegen Russland. Das müsste doch alle in Brüssel überzeugen, zusammenzustehen und filmreif Händchen haltend in Richtung Sonne zu reiten.

Aber nein nicht für Orban. Er blockiert, er droht, den Gipfel zu sprengen.

Kuhhandel hinter den Kulissen

Wie weiter? Im offiziellen Drehbuch steht da nichts, aber es gibt noch eines, das unter der Ladentheke gehandelt wird. Es ist nicht das erste Mal, dass Orban querschießt.

Die Profis in Brüssel erkennen sein Spiel und sagen sofort, er will wohl Geld erpressen. Hinter den Kulissen findet ein Kuhhandel statt.

Ungarn gilt in der EU oft als Abweichler. Zum Beispiel in der Migrationspolitik. China will sich Ungarns Sonderrolle zunutze mache und seinen Einfluss in Europa ausbauen. 26.07.2023 | 6:27 min

EU-Kommission gibt 10 Milliarden an Ungarn

Gegen Orban läuft ein Rechtsstaatsverfahren. Seine Justiz ist nicht unabhängig. Deshalb hat die EU-Kommission Milliarden an Fördergelder zurückgehalten. Orban hat darauf reagiert.

Das ungarische Parlament hat am Dienstagabend eine von der Kommission verlangte Gesetzesanpassung vorgenommen. Und schon gibt die EU-Kommission pünktlich zum Gipfel 10 Milliarden davon frei

Bestechungsgeld an "Putin-Freund" Viktor Orban

Ein Horrorszenario für das Parlament: Der korrupte Orban hält die Ukraine für zu korrupt für EU-Beitritts-Verhandlungen, lässt sich aber mit EU-Geldern sein Veto abkaufen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zahle "das größte Bestechungsgeld in der EU-Geschichte an den Autokraten und Putin-Freund Viktor Orban", schrieb der Abgeordnete der Grünen Daniel Freund auf dem Kurzbotschaftendienst X , ehemals Twitter.

Post von Daniel Freund Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Twitter-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Auch Orban hat reagiert, spielt trotz Kohle bisher weiter den Bösewicht und sagt weiter No: "Unsere Haltung ist klar. Wir unterstützen einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine nicht", erklärt er.

Lange Nächte in Brüssel

Es werden lange Nächte in Brüssel. Mal sehen, was am Ende im Drehbuch steht, welches Stück Brüssel gibt. Kapitel 4. Orban der Erpresser oder Orban allein zu Haus. Oder 27 für Kiew. Egal.

Zwei werden genau hinschauen, wie stark oder schwach Europa ist. Präsident Xi und Präsident Putin. Und dann entscheiden, ob das Imperium zurückschlägt.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: