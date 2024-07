Politologin: "Europa könnte tatsächlich kaputt gehen"

US-Präsident Joe Biden wackelt. In Frankreich hat sich Präsident Emmanuel Macron mit der von ihm angesetzten Neuwahl verspekuliert. Nationalisten und Rechtspopulisten an der Macht in Washington und Paris - ein Schrecken für Europa, für die Ukraine und für Deutschland.

Nach Joe Bidens schlechtem Auftritt beim TV-Duell gegen Donald Trump wächst der Druck auf den US-Präsidenten auch in den eigenen Reihen. "Joe Biden versucht derzeit alles, um wieder Ruhe herzustellen", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

In Frankreich bewegen viele Wähler in ländlichen Gebieten zudem die fehlende Verkehrsinfrastruktur, das Schließen von Schulen oder öffentlichen Einrichtungen in kleinen Kommunen. Wir müssen unsere Demokratie weiterentwickeln, um das Gefühl der Teilhabe und Gerechtigkeit, gerade in Transformationszeiten, zu stärken.

Schwarzer: Falls Frankreich als konstruktiver Partner ausfällt, wächst die Verantwortung Deutschlands. Aus Brüsseler Sicht waren Verhandlungen mit Berlin in den letzten Jahren oft schwierig, auch wegen unterschiedlichen Positionen in der Koalition - und größere Initiativen blieben aus.

Die deutschen Minister besuchen Warschau, um die deutsch-polnische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu erneuern. Was dafür jedoch noch fehlt, ist der deutsche Haushalt.

Schwarzer: Wir müssen die Risiken nüchtern in den Blick nehmen, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Wohlfahrt und Demokratie. Zum Beispiel in der Wirtschaft: Europa muss seine wirtschaftliche Sicherheit, etwa die Rohstoffversorgung oder die Verfügbarkeit kritischer Technologien, stärker in den Blick nehmen und dabei an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen.