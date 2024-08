So reagiert die Welt auf den Gefangenenaustausch

Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßte in der Nacht zum Freitag einen Großteil der bei einem Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen freigekommenen deutschen und russischen Staatsbürger auf dem Flughafen Köln-Bonn.

Scholz: Gefangenenaustausch war richtige Entscheidung

Und wenn man da irgendwelche Zweifel hatte, dann verliert man die nach dem Gespräch mit denjenigen, die jetzt in Freiheit sind.

Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte das vorzeitige Ende der Haft für den "Tiergartenmörder" zuvor mit der Sorge um das Leben der in Russland und Belarus inhaftierten Menschen begründet, die im Gegenzug freigelassen wurden.

Für 16 Menschen hat heute ein neues Leben in Freiheit begonnen.

Angehörige enttäuscht über Freilassung von "Tiergarten-Mörder"

Auf die Freilassung des sogenannten Tiergarten-Mörders reagierten die Angehörigen enttäuscht. "Nicht einmal fünf Jahre nach dem Mord" sei der von Kreml-Chef Wladimir "Putin beauftragte Mörder wieder auf freiem Fuß", erklärten die in Deutschland lebenden Angehörigen des Mordopfers nach Angaben ihrer Anwältin Inga Schulz.

Die Freilassung des in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Russen sei "eine niederschmetternde Nachricht für uns Angehörige" gewesen", hieß es in der Stellungsnahme weiter.

"Einerseits sind wir froh, dass jemandes Leben gerettet wurde. Gleichzeitig sind wir sehr enttäuscht darüber, dass es in der Welt anscheinend kein Gesetz gibt, selbst in Ländern, in denen das Gesetz als oberste Instanz gilt."