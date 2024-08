Update am Abend: Der große Austausch

Update am Abend

Guten Abend,

es begann schon vor einigen Tagen. In Russland waren mehrere Gefangene in den vergangenen Wochen von der Bildfläche verschwunden, wie der ehemalige US-Marinesoldat Paul Whelan und der russisch-britische Dissident Wladimir Kara-Mursa. Andere Häftlinge wurden überraschend aus ihren bisherigen Gefängnissen verlegt. Es gab erste Spekulationen, dass ein Gefangenenaustausch kurz bevorsteht.

Heute verdichteten sich diese Gerüchte, erste Namen machten die Runde. Der türkische Geheimdienst erklärte, er koordiniere die Aktion, die der größte Gefangenenaustausch zwischen westlichen Staaten und Russland seit dem Ende des Kalten Krieges werden könnte. 26 Personen aus sieben Ländern sollen demnach in Ankara ausgetauscht werden.

Der wohl bekannteste Name auf der Liste der Freigelassenenen ist Evan Gershkovich. Der im März 2023 inhaftierte US-Reporter des "Wall Street Journal" war am 19. Juli wegen "Spionage" zu 16 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt worden

Die Aufhebung des Todesurteils gegen Rico K. wirke inszeniert, so ZDF-Korrespondent Armin Coerper. Welche Rolle der Deutsche in einem Gefangenenaustausch spielen könne, sei unklar. 30.07.2024 | 3:46 min

Russland soll im Gegenzug den in Deutschland inhaftierten sogenannten Tiergartenmörder Wadim Krassikow freibekommen. Dieser war im Dezember 2021 wegen der Ermordung eines tschetschenisch-georgischen Dissidenten im Berliner Tiergarten zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Der Austausch von Gefängnisinsassen ist ein diplomatisch heikler und seltener Vorgang: Politisch sind solche Schritte umstritten, da sie Präzedenzfälle schaffen und als Einladung für künftige Straftäter verstanden werden könnten. Juristisch sind solche Aktionen aber durchaus möglich.

Bisher haben sich weder in Deutschland noch in Russland offizielle Stellen zu dem Vorgang geäußert. Die politische Einordnung und Erläuterung des Austauschs wird vermutlich erst beginnen, wenn alle Gefangenen in ihren Heimatländern angekommen sind.

Kinderhilfswerk am Limit

Quelle: Arche Kinderstiftung

Seit Jahren suchen immer mehr Kinder in den Archen Hilfe. Tausende werden von den 33 Einrichtungen bundesweit jeden Tag versorgt. Doch auch das Kinderhilfswerk kommt an sein Limit. Die Integration von Kindern sei nicht mehr zu schaffen, wenn die Politik sich nicht mehr kümmere. "Jetzt sind wir an einem Kipp-Punkt", meint Arche-Sprecher Wolfgang Büscher:

Entweder wir kümmern uns um die Menschen. Oder wir müssen die Grenzen dichtmachen. Wolfgang Büscher, Sprecher des Kinder- und Jugendwerks Arche

Meine Kollegin Kristina Hofmann hat dem Arche-Sprecher lange zugehört. Was er über Integration, ehrliche Politik und kostenlose Döner von Clan-Chefs zu sagen hat, lesen Sie hier:

Kinderhilfswerk Arche schlägt Alarm: "Wir schaffen es nicht mehr allein"

Warum wird in München eine Konzertarena für Adele gebaut?

Taylor Swift ist nicht die einzige Sängerin, die mit Superlativen auftrumpfen kann. Für die britische Sängerin Adele wurde in München eine eigene Arena inklusive des längsten jemals bei einer Live-Show verwendete LED-Screens aufgebaut. Ab morgen wird Adele dort bis Ende August zehn Konzerte spielen - vor insgesamt 740.000 Konzertbesuchern.

"Das Ausmaß übersteigt alles bisher Dagewesene", so Konzert-Veranstalter Marek Lieberberg. Das Gesamt-Areal in München ist so groß wie 60 Fußballfelder. Nur für die Shows sind 75.000 Quadratmeter Fläche asphaltiert worden - nach dem Sommer wird der Asphalt dann wieder entfernt.

14.07.2024 | 3:04 min

Trotz des Aufwands sollen die Shows nachhaltiger sein als eine traditionelle Stadion-Tour in verschiedenen Städten. Die verwendeten Bauteile von Adeles Erlebniswelt in München können wiederverwendet werden und auch andere Bands haben wohl schon Interesse an dem Konzept gezeigt.

Die Stadt hat sich übrigens nicht an den Kosten für den Bau der Arena beteiligt - im Münchner Rathaus hofft man stattdessen auf einen größeren Geldsegen durch die angereisten Fans aus dem In- und Ausland.

Zehn Shows in München: Sechs Fakten zu Adeles Konzert-Sommer

Lage im Nahost-Konflikt

Hamas-Militärchef Deif getötet: Das israelische Militär hat den Chef des militärischen Flügels der Hamas, Mohammed Deif, für tot erklärt. Er sei bei einem Luftangriff im Gazastreifen im Juli getötet worden. Das israelische Militär hat den Chef des militärischen Flügels der Hamas, Mohammed Deif, für tot erklärt. Er sei bei einem Luftangriff im Gazastreifen im Juli getötet worden.

Nahen Osten nicht "in den Abgrund treiben": Die gezielte Tötung von Hamas-Auslandschef Hanija weckt Sorgen vor einer weiteren Eskalation in Nahost. Im Weltsicherheitsrat fordern die Vereinten Nationen mehr Diplomatie. Die gezielte Tötung von Hamas-Auslandschef Hanija weckt Sorgen vor einer weiteren Eskalation in Nahost. Im Weltsicherheitsrat fordern die Vereinten Nationen mehr Diplomatie.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und in unserem Nahost-Blog

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj spricht über Gebietsabtretungen: Wolodymyr Selenskyj will nicht auf Gebiete verzichten, die laut Verfassung zur Ukraine gehören. Solchen Gebietsabtretungen an Russland müsse ohnehin die Bevölkerung zustimmen. Wolodymyr Selenskyj will nicht auf Gebiete verzichten, die laut Verfassung zur Ukraine gehören. Solchen Gebietsabtretungen an Russland müsse ohnehin die Bevölkerung zustimmen.

Wie Kiew Russlands Luftstreitkräfte unter Druck setzt: Die Ukraine greift Flughäfen von russischen Bombern und Kampfjets an. Vorrang hat die Zerstörung der Luftverteidigung - womöglich in Vorbereitung auf die Ankunft der ersten F-16. Die Ukraine greift Flughäfen von russischen Bombern und Kampfjets an. Vorrang hat die Zerstörung der Luftverteidigung - womöglich in Vorbereitung auf die Ankunft der ersten F-16.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Olympia 2024 in Paris

01.08.2024 | 2:59 min

Die Höhepunkte des 6. Tages am 1. August kompakt zusammengefasst:

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem Liveblog zu den Olympischen Spielen 2024

Grafik des Tages

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

125 Millionen Euro. So viel Geld würde Deutschland jedes Jahr sparen, wenn der Bundestag im Zuge der Wahlrechtsreform kleiner wird. Zu diesem Ergebnis kommt das arbeitgebernahe Wirtschaftsforschungsinstitut IW Köln. Am größten wäre demnach die Ersparnis mit etwa 45 Millionen Euro bei Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern in den Abgeordnetenbüros.

IW zur Wahlrechtsreform: So viel würde ein kleinerer Bundestag sparen

Gesagt

Wir dürfen und wir werden nicht vergessen. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Vor 80 Jahren schlug die deutsche Wehrmacht den Aufstand der polnischen Heimatarmee brutal nieder. Bundespräsident Steinmeier gedachte heute in Warschau der Opfer und wirbt um die deutsch-polnische Versöhnung.

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

In den düsteren Gassen des Shanghai der 1940er Jahre tobt ein gefährlicher Kampf um die Vorherrschaft zwischen rivalisierenden Gangs. Allen voran die Axt-Bande unter der Führung von Bruder Sum. Und die skrupellosen Unruhestifter Sing und Bone schmieden gefährliche Pläne, als der gefürchtete "Beast" freikommt.

Kung Fu Hustle " ist ein actiongeladener Kung-Fu-Film aus dem Jahr 2004 unter der Regie von Stephen Chow. Der Film verbindet gekonnt Martial-Arts-Elemente mit Komödie und Fantasy und erlangte weltweit Anerkennung für seine einzigartige Mischung aus beeindruckenden Kampfszenen und humorvollen Elementen. (95 min, verfügbar bis 06.08.2024)

30.07.2024 | 95:18 min

Auf Einladung des Vereins "House of Womxn" trifft sich eine queer-feministische Gruppe in Brandenburg, um gemeinsam ein Diversity-Panel vorzubereiten. Doch im abgelegenen Vereinshaus kommt es bald zu Spannungen.

Merle Grimme erhielt für " Clashing Differences " den Preis in der Kategorie "Bestes Drehbuch". In dem Drehbuch spiegle Grimme "auf humoristische Art und Weise den Zustand und den Umgang der Filmindustrie mit dem Thema Diversität auf Sein, Schein und Realität wider". (Fünf Folgen á 15 min)

In einem abgelegenen Vereinshaus in Brandenburg treffen die Differenzen einer queer-feministischen Gruppe aufeinander. 06.10.2023 | 1:00 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Jan Schneider und das gesamte ZDFheute-Team