Israel: Hamas-Geisel tot in Gaza geborgen - Bangen um Sohn

Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor gesagt, dass "ein verschleppter Mann und sein Sohn tot geborgen" worden seien. Laut den Streitkräften wurde die Leiche des Vaters in einem Tunnel in Rafah im Süden des Gazastreifens gefunden. Er sei in Gefangenschaft getötet worden, hieß es von der Armee weiter.

Sorgen um Leben des Sohnes

Die Soldaten hätten außerdem Informationen zusammengetragen, die auch Sorgen um das Leben des Sohnes schürten, hieß es. Der junge Mann ist Berichten zufolge 22 Jahre alt. Bislang ging man in Israel davon aus, dass Vater und Sohn noch am Leben sind. Denn der Name des Vaters stand auf einer Liste von 34 Geiseln, die die Hamas freizulassen bereit war.

Beduinen gehören zu arabischer Minderheit in Israel

Araber machen in Israel rund 20 Prozent der knapp zehn Millionen Einwohner aus. Die Beduinen wiederum gehören zur arabischen Minderheit in Israel, ihre Zahl wird landesweit auf rund 250.000 geschätzt. Viele von ihnen dienen in der israelischen Armee. Ein Armeesprecher betonte, Dutzende der noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln seien noch am Leben.