Georgien: Verhindert das "Agentengesetz" den EU-Beitritt?

Und das passiert auch aus Eigeninteresse. Denn Europa will Georgien an sich binden, um ein Abdriften in Richtung Russland zu verhindern, die Region zu stabilisieren. Die Befürchtung ist nun, dass eine zu harte Reaktion oder ein Beenden der Gesprächskanäle bedeuten könnte, Georgien komplett an Russland zu verlieren. Und so bleibt die Reaktion aus Brüssel zweigeteilt: mahnende Worte an die Regierung, aber Solidarität mit der Bevölkerung.