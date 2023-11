Nationalist Igor Girkin will gegen Putin kandieren

Kritisiert den Kreml und die russische Militärführung und will gegen Putin antreten: Igor Girkin

Ich halte mich in Militärfragen für kompetenter als der amtierende Präsident und sicherlich für kompetenter als der Verteidigungsminister.

Girkin befürwortet Krieg gegen Ukraine

Girkin unterstützt die russische Offensive in der Ukraine , kritisiert aber öffentlich die Militärführung des Kremls.

In Niederlanden wegen Abschusses von Flug MH17 verurteilt

Bei dem vom Kreml unterstützten Aufstand 2014 in der Ostukraine war Girkin als Kommandeur der Separatisten in der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk bekannt geworden. Ein niederländisches Gericht verurteilte ihn im vergangenen Jahr wegen des Abschusses des Malaysia-Airlines-Flugs MH17 über der Ukraine im Jahr 2014 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft.