Im Gazastreifen hält die Waffenruhe bislang. Die islamistische Hamas bestätigte einen weiteren Austausch zwischen israelischen Geiseln und palästinensischen Häftlingen am Samstag.

Die nächste Freilassung israelischer Geiseln im Gazastreifen im Austausch gegen palästinensische Häftlinge soll nach Angaben der Hamas am Samstag erfolgen. Die islamistische Terrororganisation bestätigte den Termin in einer kurzen Mitteilung auf Telegram.

Gemäß dem mit Israel vereinbarten Abkommen sollen vier Entführte freikommen. Nach Inkrafttreten einer sechswöchigen Feuerpause hatte die Hamas am Sonntag im Rahmen der ersten Phase des Abkommens drei weibliche israelische Geiseln freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel 90 Palästinenser aus der Haft.

"Es ist tatsächlich apokalyptisch", so Martin Frick, Direktor des Welternährungsprogramms in Deutschland. Nun werde alles benötigt, um das Überleben in Gaza zu sichern und eine Existenzgrundlage zu schaffen.

