Klitschko bei "illner": "Kompromisse sehen wir nicht"

Diesen Wunsch teilen wohl die meisten. Der Krieg endet, man verhandelt und findet eine Lösung, die auch dauerhaft den Frieden bringt. Dietmar Bartsch ( Die Linke ) fordert in der ZDF-Sendung "maybrit illner" einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine als Startpunkt für Verhandlungen.

Es gelte, sagt die Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Claudia Major, das russische Kosten-Nutzen-Kalkül so zu ändern, dass der Anreiz entsteht, an den Verhandlungstisch zu kommen. Aber: Einen Waffenstillstand müssten beide Seiten wollen, und er müsste abgesichert sein. Beides sei derzeit nicht der Fall.

Präsident Selenskyj warnt vor einer Niederlage seines Landes. Ohne die Unterstützung der USA werde die Ukraine den Krieg verlieren, so Selenskyj bei einer Videokonferenz.

Klitschko: "Das ist Terror"

Daher sieht Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, derzeit auch keinen Spielraum für Verhandlungen mit dem Aggressor. Russland wolle die Ukraine an den Verhandlungstisch zwingen, damit sie dort einen großen Teil ihres Gebiets abgibt. Nur auf Basis militärischer Stärke der Ukraine könne es Verhandlungen geben. "Kompromisse sehen wir nicht", sagt Klitschko, der sich explizit für die westliche Unterstützung bedankt.

Die ukrainische Armee brauche mehr Soldaten. Aber die neue Entscheidung des Parlaments, Männer leichter einzuziehen, sei in der Bevölkerung umstritten, so ZDF-Reporter Hebestreit.

Bartsch für mehr Ausrichtung auf Frieden

