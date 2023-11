Prozess in Den Haag: Wird Russland verurteilt?

Zerstörungen in Krywyj Rih in der Ukraine (13.06.2023) - kann Russland für den Krieg mit einem juristischen Umweg zur Verantwortung gezogen werden? (Archivfoto)

Eigentlich scheint der Fall, den die 15 Richterinnen und Richter des Internationalen Gerichtshofs (IGH) im Friedenspalast in Den Haag diese Woche verhandeln, klar zu sein. Dass Russland mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine das Völkerrecht bricht, daran zweifelt außerhalb Russlands kaum jemand. Doch so einfach ist es nicht.

Zuständigkeit des Gerichtshofs umstritten

Russland bestreitet, dass das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen die Klage, die die Ukraine bereits kurz nach dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 in Den Haag eingereicht hatte, überhaupt beurteilen darf. Denn die Zuständigkeit des IGH reicht nur so weit, wie Staaten sich dieser generell oder für einen einzelnen Fall unterwerfen – was Russland nicht getan hat.

Den Einmarsch in die Ukraine begründete Russland auch mit einem angeblichen Völkermord an der russisch-sprachigen Bevölkerung im Osten des Landes (Video):

Russland vor Gericht. 18.09.2023 | 2:06 min

Erst Mitte der 90er Jahre erlangte die Völkermord-Konvention praktische Bedeutung, als der UN-Sicherheitsrat zwei Ad-hoc-Tribunale zur Aufarbeitung schwerer Kriegsverbrechen einrichten ließ. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) befasst sich seit 1994 mit den in Serbien, Kroatien und Bosnien begangenen "ethnischen Säuberungen". Im September 1998 verurteilte der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda (ICTR) den ruandischen Ex-Premier und Hutu-Politiker Jean Kambanda wegen des Genozids an der Volksgruppe der Tutsi zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Quelle: dpa

Die "Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes" gehört zu den wichtigsten Vereinbarungen des humanitären Völkerrechts. Sie wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 9. Dezember 1948 einstimmig beschlossen und trat am 12. Januar 1951 in Kraft. Die Bundesrepublik unterzeichnete ihre Beitrittsurkunde im November 1954. Heute haben weltweit 133 Staaten die UN-Völkermord-Konvention ratifiziert.

Angeblicher Völkermord soll russischen Angriff rechtfertigen

Putin selbst hat den Begriff des Völkermords verwendet. Seine "besondere Militäroperation" begründete er öffentlich damit, die Bevölkerung in den Gebieten Donezk und Luhansk in der Ostukraine vor einem angeblichen Völkermord durch die ukrainische Regierung schützen zu wollen.

Die EU-Justizbehörde Eurojust hat ein internationales Strafverfolgungszentrum eröffnet. 03.07.2023 | 2:29 min

Verfahren könnte Jahre dauern

Erfolg der Ukraine im Eilverfahren

In einem Eilverfahren hatte der Internationale Gerichtshof seine Zuständigkeit vorläufig bejaht und im März 2022 angeordnet, dass Russland die Militäraktionen im Gebiet der Ukraine unverzüglich einstellen müsse. Durchsetzen kann das Gericht die Anordnung allerdings nicht. Dazu wäre es auf die Unterstützung des UN-Sicherheitsrats angewiesen, in dem Russland über ein Veto-Recht verfügt. Dies gälte auch für eine mögliche Verurteilung im Hauptverfahren.

Juristische Unterstützung durch westliche Staaten

An dem Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof beteiligen sich 32 andere Staaten mit so genannten Interventionserklärungen. Auch Deutschland wird am kommenden Mittwoch vor Gericht seine Rechtsaufassung darlegen. Im Vorfeld begründete die Bundesrepublik ihr besonderes Interesse daran, sich am Verfahren zu beteiligen, mit der eigenen Geschichte.