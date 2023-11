Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas: Was wir wissen

Mindestens 50 Geiseln sollen aus der Gewalt der Hamas freikommen. 22.11.2023 | 1:36 min

Was wissen wir über die Geiselfreilassung?

Eine erste Gruppe von Geiseln der Hamas soll am Nachmittag um 16 Uhr (Ortszeit) freikommen. Dabei soll es sich um 13 Frauen und Kinder handeln.

Israel und Hamas haben sich auf eine Waffenruhe und die Freilassung von 50 Geiseln einigen können. Wie die Vereinbarung in Israel aufgenommen wird, berichtet Michael Bewerunge. 22.11.2023 | 0:55 min

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wird nach Angaben Katars die Freilassung der Geiseln überwachen. Wie viele der etwa 240 entführten Menschen noch am Leben sind und wo genau sie im Gazastreifen festgehalten werden, ist unklar. Die israelische Armee vermutet, die Menschen - darunter auch deutsche Staatsbürger - könnten in den Tunneln der Hamas versteckt sein.

Was wissen wir über die Feuerpause?

Welche Hilfe für Gaza vereinbart?

Die Hamas behauptete, im Rahmen des Abkommens würden jeden Tag Hunderte Lastwagen mit humanitärer Hilfe und Treibstoff in den Gazastreifen kommen. Es würden auch erstmals Güter in den Norden des Gazastreifens gebracht, der im Zentrum der israelischen Bodenoffensive steht, hieß es.

Israel teilte nach Beginn der Waffenruhe mit, es seien vier Treibstofftankwagen und vier Tankwagen mit Gas zum Kochen aus Ägypten in den Gazastreifen gefahren worden. Israel hat zugestimmt, während der Feuerpause täglich 130.000 Liter Treibstoff in den Gazastreifen zu lassen - etwa das Doppelte der Menge, die es bislang erlaubt hatte.

Nach Beginn der Feuerpause gibt es vorsichtige Hoffnung im Nahost-Krieg. Unterdessen ist die Situation der Kinder vor Ort weiter dramatisch. 20.11.2023 | 1:22 min

Während des Gaza-Kriegs hat Israel die Menge an Lieferungen in den Gazastreifen, vor allem von Treibstoff, deutlich beschränkt. Dadurch kam es zu Wasser- und Lebensmittelknappheit und einem Mangel an Treibstoff, um Generatoren zu betreiben.