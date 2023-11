Israel: Aufnahmen zeigen Geiseln in Al-Schifa-Klinik

Mehrere Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen waren nach Darstellung des israelischen Militärs zeitweise im Schifa-Krankenhaus in Gaza . Am Sonntagabend veröffentlichte Israels Armee Aufnahmen von Überwachungskameras der Klinik , die einen entführten nepalesischen sowie einen thailändischen Staatsbürger am 7. Oktober zeigen sollen.