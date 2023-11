Nahost-Krieg: Israel stimmt Geisel-Abkommen mit Hamas zu

Etwa 240 Menschen wurden am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt.

Israels Armee hat Dschabalia im Norden des Gazastreifens umstellt. Israel geht dort gegen die Terrorgruppe Hamas vor. Die Bewohner wurden zur Flucht in den Süden aufgerufen.

Katar bestätigte die Vereinbarung zur Feuerpause zwischen Israel und Hamas. Der Beginn der viertägigen Kampfpause werde innerhalb der nächsten 24 Stunden bekannt gegeben, teilte das Außenministerium in Katar mit. Zudem soll demnach die Hamas 50 Geiseln freilassen und im Gegenzug eine noch unbestimmte Zahl Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. In Israel wird erwartet, dass die schrittweise Freilassung der Geiseln bereits am Donnerstag beginnen könnte.

Humanitäre Hilfe für Gaza möglich

Informationen der "Times of Israel" zufolge sollen die Geiseln in die jeweilige Stadt oder Ortschaft zurückkehren, "in der sie vor ihrer Inhaftierung lebten, einschließlich im Westjordanland und in Ost-Jerusalem". Die Waffenruhe ermögliche auch humanitäre Hilfe für den Gazastreifen.