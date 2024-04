Krieg in Israel: Ex-IDF-General kritisiert Angriff auf Iran

Der größte Teil der Hilfsgüter , die in den Gazastreifen gelangen, wird nicht geliefert, weil es keine internationale Truppe in Gaza gibt, die Hilfsgüter entgegennehmen und an die Menschen ausliefern könnte. Sie sitzen also an den Grenzübergängen. Der Großteil der Lebensmittel wird von der Hamas beschlagnahmt, und die Hamas nimmt einen Teil der Lieferungen an sich, den Rest verkauft sie zu einem sehr, sehr hohen Preis an die Bevölkerung weiter.