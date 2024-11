15 Bundesstaaten haben nach offiziellen Angaben Personal der Nationalgarde für den Wahltag mobilisiert - sie sollen dort am Wahltag für Sicherheit sorgen, wie der US-Sender CNN eine offizielle Quelle zitiert.

Nach Angaben des Sprechers wurde das Personal in den Staaten Alabama, Arizona, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Washington, Wisconsin und West Virginia mobilisiert. Darüber hinaus erklärte das Büro der Nationalgarde, dass Kräfte in Colorado, Washington D.C., Florida und Nevada in Bereitschaft sind.