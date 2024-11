Donald Trump wird wohl der nächste US-Präsident. Zusätzlich bringt er wohl auch den Senat und den US-Kongress mehrheitlich unter republikanische Kontrolle. "Das bedeutet, dass er sehr schnell handeln kann und sehr gut durchregieren kann", erklärt Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer im ZDF.

"Er hat auch gesagt, dass er einiges sehr schnell per präsidentiellem Dekret entscheiden möchte, also Dinge durch einen eine simple Anordnung des Präsidenten umsetzen will."

"Für uns in Europa heißt es, dass wir viel mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen müssen", so die Wissenschaftlerin und Vorständin der Bertelsmann-Stiftung. "Und wir müssen auch darüber nachdenken, welche anderen Partnerschaften außer den USA wir außerhalb Europas pflegen. Da fällt einem Japan, Australien, Indien ein", so Schwarzer.