Trumps Sieg bei der US-Wahl: Alle Entwicklungen im Liveblog

Donald Trump will den ehemaligen Kongressabgeordneten Lee Zeldin an die Spitze der Umweltbehörde EPA berufen. Zeldin werde als EPA-Chef faire und rasche deregulierende Entscheidungen herbeiführen, die so umgesetzt würden, dass sie "die Kraft amerikanischer Unternehmen entfesseln, während zugleich die höchsten Umweltstandards gewahrt werden - darunter die sauberste Luft und das sauberste Wasser des Planeten", heißt es in einer Stellungnahme.

Der Zuschlag für Zeldin, der von 2015 bis 2023 für die Republikaner im US-Repräsentantenhaus saß, kommt aus Sicht von Beobachtern eher überraschend. Bei öffentlichen Auftritten sowohl für seine eigenen Wahlkämpfe als auch für jene Trumps hat Zeldin sich bisher oft zu Themen wie Militärfragen, nationale Sicherheit, Antisemitismus, das US-Verhältnis zu Israel, Migration und Kriminalität geäußert.