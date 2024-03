Die Woche im Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe, kaum Bewegung

Auch in den vergangenen Tagen gab es heftige Kämpfe um Bachmut.

Den ukrainischen Bodentruppen ist es offenbar gelungen, den russischen Vormarsch westlich von Awdijiwka zu stoppen, und das trotz des vorherrschenden Mangels an Artilleriemunition.

Für die russischen Bodentruppen haben sich die neuen, noch nicht fertiggestellten ukrainischen Verteidigungslinien in der Region als Hindnernisse entpuppt. Sie stützten sich auf mehrere Wasserreservoirs und Bäche, die das Fortkommen der russischen Angreifer behindern.

Außerdem hat die Ukraine erfolgreich eine große Anzahl Drohnen eingesetzt, um den vorrückenden russischen Truppen Verluste zuzufügen. Diese greifen oft ohne ausreichende Luftverteidigung und elektronische Kampfführung an, was sie für Drohnenangriffe anfällig macht.

Robotyne: Russen greifen Siedlung weiter an

Die schweren Kämpfe an der Südfront in Robotyne wurden derweil fortgesetzt. Die russischen Streitkräfte griffen die Siedlung weiter an und versuchten, die ukrainischen Verteidiger aus ihr zu vertreiben.