Ukraine-Krieg: Munitionsmangel immer gravierender

Die russischen Truppen rückten in Richtung Kupjansk an zwei Abschnitten der Frontlinie vor. Südöstlich von Kupjansk eroberten sie zwei kleine Siedlungen, Tabaivka und Krokhmalne, und versuchen, nach Westen in Richtung Pishchane vorzustoßen. In diesem Abschnitt sind die ukrainischen Nachhutlinien viel schwächer als bei Kupjansk . Es wird daher immer wahrscheinlicher, dass sich die Ukrainer hinter den Fluss Oskil zurückziehen müssen. Auch nordöstlich von Kupjansk, im Wald bei Synkiwka, rückte Russland vor.