Ukraine: Kälte und Schnee behindern Bodenkämpfe

In der Ost- und Südukraine herrschen derzeit extrem harte Wetterbedingungen. Eiseskälte in Verbindung mit dichtem Schnee hat die Aktivitäten auf dem Schlachtfeld auf beiden Seiten behindert. Da die Minustemperaturen wahrscheinlich anhalten werden, könnte der Boden bald so stark gefrieren, dass mechanisierte Operationen wieder möglich werden. Dies ist ein potenzieller Vorteil für Russland.