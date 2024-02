Kritik an Militärführung: Live: Chaos bei Awdijiwka-Rückzug?

Awdijiwka: Ukrainische Soldaten von Putins Truppen gefangen

Die New York Times berichtet zudem, dass beim Fall Awdijiwkas hunderte ukrainische Soldaten in russische Gefangenschaft geraten sein könnten. Die Militärführung in Kiew bestätigt das grundsätzlich, allerdings ohne konkrete Zahlen zu nennen. Außerdem, so berichtet CNN, soll es die Anordnung gegeben haben, verwundete Soldaten zurückzulassen.