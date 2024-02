Ukraine: Neuer General Syrskyj mit großen Herausforderungen

Der neue Oberbefehlshaber General Syrskyj übernimmt in einer äußerst schwierigen Zeit: Die Versorgungsprobleme steigen und die Situation in Awdijiwka spitzt sich zu.

General Oleksandr Syrskyi hat das Kommando über die ukrainischen Streitkräfte in einer schwierigen Kriegsphase übernommen. (Archivfoto) Quelle: Oleksandr Syrskyi

Saluschnyj sehr beliebt

Was den ersten Wechsel betrifft, so war der 1973 in der heutigen Ukraine geborene Saluschnyj ein äußerst und etwas ungewöhnlich beliebter Militärkommandant. Er war der einzige Spitzenpolitiker der Ukraine, dessen Popularität in den letzten zwei Jahren des Kriegs in der Ukraine so gut wie gar nicht abgenommen hat und der die Zustimmungswerte sowohl von Präsident Selenskyj als auch vor allem von dessen Regierung massiv übertroffen hat.

Präsident Selenskyj will die gesamte Führung des Landes austauschen. Ein Neuanfang sei nötig. Auch Armeechef Saluschnyj soll gehen. Dabei ist dieser bei seinen Soldaten populär. 06.02.2024 | 2:32 min

Saluschnyj erster Befehlshabers mit Ausbildung im Westen und Ukraine

Saluschnyj war in den Streitkräften besonders beliebt, da er den Ruf eines flexiblen, sehr menschlichen Befehlshabers hatte, der sich aufrichtig um das Leben und Wohlergehen seiner Untergebenen kümmerte.

Außerdem war er der erste Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte, der nicht in einer sowjetischen Militäreinrichtung ausgebildet wurde, sondern nur in der Ukraine und im Westen studierte. Er wurde auch im Ausland zu einer Ikone, zu einem der Aushängeschilder des ukrainischen Selbstverteidigungskriegs.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Befehlshaber: Verdienste bei Charkiw und Kiew

Im Gegensatz zu ihm hat General Oleksandr Syrskyj, geboren 1965, eine andere Sozialisation. Er wurde auf dem Gebiet des heutigen Russlands in eine ethnisch russische Militärfamilie hineingeboren. Er begann seine militärische Laufbahn als sowjetischer Offizier und kam eher zufällig zur ukrainischen Armee, als seine Einheit nach der Auflösung der Sowjetunion der unabhängigen Ukraine zugewiesen wurde.

Obwohl er auch einen Abschluss an der Nationalen Verteidigungsuniversität der Ukraine erworben hat, ist sein gesamter Hintergrund und seine Sozialisation wesentlich sowjetischer als die von Saluschnyj.

Er sei Realist, sagt der Armeechef der Ukraine. Ein Realist mit einer großen Aufgabe. Die Siegeschancen der Ukraine liegen nun auch in den Händen von Oleksandr Syrskyj. 09.02.2024 | 15:03 min

Zu Beginn des Krieges spielte Syrskyj eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Verteidigung von Kiew, was ihm die Medaille "Held der Ukraine" einbrachte, die höchste Auszeichnung, die eine ukrainische Person erhalten kann. Syrskyj war auch an der erfolgreichen Gegenoffensive bei Charkiw im Herbst 2022 beteiligt.

Bachmut bringt Syrskyj Spitznamen "Schlächter"

Er war jedoch derjenige, der darauf bestand, Bachmut fast zehn Monate lang zu verteidigen , selbst nachdem die Russen die Stadt teilweise eingekesselt hatten, was Nachschub und Ersatz extrem kompliziert und damit kostspielig machte.

Aufgrund der zähen Verteidigung von Bachmut und der dort erlittenen Verluste erhielt er den Spitznamen "Schlächter" oder "General 200", wobei sich letzterer auf den sowjetischen Code für den Transport gefallener Soldaten "Cargo 200" bezog.

Selenskyi und Saluschnyj hätten sich zwar in einem "versöhnlichem Bild" gezeigt, in der Bevölkerung werde der Austausch des ukrainischen Armeechefs jedoch "sehr kritisch gesehen", so ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf. 09.02.2024 | 4:04 min

Schwieriger Start für Syrskyj

Was die militärischen Aspekte anbelangt, so übernimmt Syrskyj das Hauptkommando in einer äußerst komplizierten Situation. Wie bereits in früheren Berichten erörtert, leidet die Ukraine unter einem kritischen Munitionsmangel, der einen schrittweisen Rückzug in mehreren Teilen der Frontlinie erforderlich macht. Außerdem wird sich die Lage nur langsam verbessern, selbst wenn der US-Kongress die seit langem aufgeschobene Militärhilfe für die Ukraine genehmigen würde.

Eine sehr akute Herausforderung ist die Lage in Awdijiwka . In den letzten Wochen sind russische Kräfte sowohl östlich als auch nördlich der Stadt erheblich vorgerückt. Die seit langem drohende Umzingelung wird allmählich Realität. Es ist kaum vorstellbar, dass Avdiivka noch lange gehalten werden kann, oder nur zu einem extrem hohen Preis.

Awdijiwka als erste Probe

So gesehen steht Syrskyj jetzt vor einem ähnlichen Dilemma wie vor einem Jahr in Bachmut: Wann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die Verteidigung wirklich unhaltbar wird, wann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die Stadt - oder das, was von ihr übrig ist - aufgegeben werden muss?

In der Stadt Awdijiwka toben schwere Kämpfe. Der Industriestandort ist von russischen Kräften eingekreist und zum Synonym für ein zweites Bachmut geworden. Eine Frontreportage 29.11.2023 | 2:46 min

Wenn er sich nach den militärischen Notwendigkeiten entscheidet, wird er sein Kommando mit der Aufgabe einer lange verteidigten Festung beginnen. Entscheidet er sich dafür, durchzuhalten und dabei sogar eine Einkreisung zu riskieren, dann würde er den Spitznamen "General 200" noch mehr verdienen.

Mobilisierung kostet weitere Popularität

Hinzu kommt, dass nach dem Inkrafttreten des neuen ukrainischen Mobilisierungsgesetzes innerhalb kürzester Zeit Tausende von ukrainischen Männern mobilisiert werden, was die Popularität Syrskijs weiter verringern wird.

Alles in allem hat der General das Amt des Oberbefehlshabers in einem äußerst schwierigen Moment übernommen, in dem sich die Lage sicherlich noch viele Monate lang nicht wesentlich verbessern wird. Man kann hoffen, dass er den strategischen Erfolg, den er bei der Verteidigung von Kiew erzielt hat, wiederholen kann.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: