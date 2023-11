Ukraine erzielt Erfolge auf See - Moskau hält seltsam still

Schwere Angriffe auf Hafen von Sewastopol

Am 13. September gelang es der Ukraine , den von der russischen Marine genutzten Militärhafen von Sewastopol anzugreifen. Durch den Einsatz von Storm Shadow-Raketen hat die Ukraine ein großes Landungsschiff der Ropucha-Klasse sowie ein U-Boot der Kilo-Klasse schwer beschädigt , die beide in einem Trockendock repariert wurden.

Nach den vorliegenden Bildern ist das Landungsschiff nicht mehr zu reparieren, während die Schäden an dem U-Boot aus offenen Quellen noch nicht richtig eingeschätzt werden können.

Fehlende russische Reaktion wirft Fragen auf

Interessanterweise hat Russland bisher keine spezifischen Vergeltungsschläge als Reaktion auf den Angriff auf Sewastopol durchgeführt. In den Nächten nach dem Angriff hat Russland lediglich die "üblichen" Shaheed-Drohnen gegen ukrainische Ziele eingesetzt, von denen die meisten von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen wurden.

Erneut Flugabwehrbatterie zerstört

Einen Tag nach dem Angriff auf Sewastopol zerstörte die Ukraine erfolgreich eine Batterie von S-400-Flugabwehrraketen in Jewpatoria , auf der Westseite der besetzten Krim. Innerhalb eines Monats war dies bereits der zweite erfolgreiche Angriff auf solche küstennahen Luftverteidigungsanlagen.

Die Krim, mit 26.000 Quadratkilometern knapp so groß wie das Bundesland Brandenburg, hat eine wechselhafte Geschichte. Jahrhundertelang von Griechen, Türken oder Tataren beherrscht, gehörte die strategisch bedeutsame Halbinsel im Schwarzen Meer nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst zu Russland. Zuvor galt die Krim im Zuge der Oktoberrevolution noch als autonome Republik innerhalb Sowjetrusslands.1954 erklärte der aus der Ukraine stammende damalige Kremlchef Nikita Chruschtschow die mehrheitlich von Russen bewohnte Halbinsel zu einem Teil der Ukrainischen Sowjetrepublik.Nach dem Zerfall der UdSSR erklärte sich die Ukraine 1991 für unabhängig . Ein Jahr darauf verhinderte die Zentralregierung in Kiew ein von pro-russischen Kräften angestrebtes Referendum über die Unabhängigkeit der Krim. Als Zugeständnis wurde sie zur Autonomen Republik mit weitreichenden Rechten erklärt.2010 schlossen Russland und die Ukraine einen Vertrag über russische Gaslieferungen - im Gegenzug wurde der Pachtvertrag mit der russischen Marine auf der Krim verlängert. Das auf der Halbinsel gelegene Sewastopol ist seit dem 19. Jahrhundert Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte.Im März 2014 annektierte Russland die Halbinsel.

Beide wurden mit einer Kombination aus Drohnen und modifizierten Neptun-Schiffsabwehrraketen durchgeführt. Offenbar ist Russland nicht in der Lage, seine an der Küste gelegenen Luftverteidigungssysteme gegen solche Angriffe zu verteidigen.

Neue russische Einheiten verfrüht im Einsatz

An der Frontlinie von Kupjansk halten die ukrainischen Streitkräfte ihre Positionen fest. Russland ist es nicht gelungen, in nennenswertem Umfang vorzurücken. Inzwischen hat Moskau damit begonnen, hier Einheiten der neu aufgestellten 25. Armee zu stationieren. Diese Formation sollte ihre Ausbildung eigentlich erst im Dezember dieses Jahres abschließen, aber ihr Kampfeinsatz hat dennoch begonnen.

Die Entsendung unzureichend ausgebildeter Einheiten auf das Schlachtfeld ist ein Indiz für den zunehmenden Mangel an kampffähigen Soldaten, insbesondere an Infanteristen, in Russland.