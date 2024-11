Militärexperte bei "Lanz": Kanzler spielt mit der Angst

Bei der SPD sind in der K-Frage die Würfel gefallen - die Sozialdemokraten gehen mit Olaf Scholz als Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl . Lange war darüber spekuliert worden, ob die Genossen an der Spitze noch umschwenken werden, auf den laut Umfragen deutlich beliebteren Boris Pistorius

Auch in der Partei selbst war Unruhe zu vernehmen. Mehrere prominente Stimmen hatten sich klar für den Verteidigungsminister ausgesprochen. Doch der hatte am vergangenen Donnerstag per Videobotschaft seinen Verzicht erklärt. Am Montag hat der SPD-Parteivorstand Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert.