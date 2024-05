Frankreichs Präsident: Macrons Staatsbesuch in Deutschland

Am Montagmorgen besuchen sie das Berliner Denkmal für ermordete Juden in Europa. Danach reisen die beiden nach Dresden, wo Macron auf dem europäischen Jugendfest "Fête de l’Europe" eine Rede an die Jugend halten wird. In Münster wird Macron am Dienstag schließlich mit dem Internationalen Preis des europäischen Friedens ausgezeichnet. Abschließend werden Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz zum deutsch-französischen Ministerrat im Schloss Meseberg in Brandenburg erwartet.