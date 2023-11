Krieg gegen Ukraine: Medwedew droht mit Umweltkatastrophe

Der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew , droht der Ukraine mit weiteren Angriffen auf deren Häfen und umfassenden Umweltschäden. Der frühere Präsident erklärt in sozialen Medien, die Ukraine wolle eine Umweltkatastrophe anrichten und solle deswegen selbst von einer solchen Katastrophe getroffen werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin leitete am Freitag eine Sitzung des Sicherheitsrats, an der Medwedew nach dem Angriff auf Noworossijsk teilnahm.

Trotz russischer Minen kommt die ukrainische Gegenoffensive jetzt besser voran als zuletzt, weil die Ukraine ihr Vorgehen geändert habe, so Militärexperte Michael Karl. 02.08.2023 | 8:18 min

Russland attackierte Schwarzmeer-Hafen

"Dreckskerle und Freaks verstehen nur Grausamkeit und Gewalt. Offensichtlich waren die Angriffe auf Odessa, Ismail und andere Orte nicht genug für sie", sagte Medwedew in einem Beitrag auf seinen offiziellen Social-Media-Konten.

Russland hat in den letzten Wochen den Schwarzmeerhafen Odessa, in dem die ukrainische Marine ihren Hauptsitz hat, und Ismail, den wichtigsten Binnenhafen der Ukraine auf der anderen Seite der Donau gegenüber Rumänien, angegriffen und dabei die Hafeninfrastruktur und Getreideanlagen beschädigt.

Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut Teile des Landes angegriffen, darunter auch Kiew. In Odessa soll ein Teil einer Drohne die Hafeninfrastruktur getroffen haben. 02.08.2023 | 0:20 min

Medwedew immer wieder mit scharfen Drohungen

"Medwedew ist ein Chamäleon, das versucht, sich an neue Umstände anzupassen", erklärte Abbas Galljamow, ehemaliger Redenschreiber von Wladimir Putin, schon Anfang Juni ZDFheute. "In den 2000er-Jahren, als sein Aufstieg begann, war es vielversprechend, sich in der liberalen Nische zu bewegen." Die Situation habe sich radikal verändert, die Nische sei vollkommen marginalisiert.