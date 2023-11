Moskau: Drohnenangriff auf russische Haupstadt gemeldet

In der Ukraine und Russland gehen die Angriffe aus der Luft täglich weiter. Nun vermeldet Präsident Selenskyj, die Ukraine habe eine Waffe mit großer Reichweite entwickelt. 01.09.2023 | 1:21 min

Russland hat in der Nacht zu Freitag mehrere Drohnenangriffe vermeldet. Eine Drohne, die auf die russische Hauptstadt flog, soll von der Luftabwehr zerstört worden sein.

In der Nähe von Ljuberzi östlich von Moskau habe die Luftabwehr "einen erneuten Versuch, eine Drohne nach Moskau zu fliegen, vereitelt", erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Freitag im Onlinedienst Telegram.

In der Ukraine beginnt das zweite Schuljahr mitten im Krieg. Aus Sicherheitsgründen findet die Einschulung in Saporischja online statt – doch es soll trotzdem ein Feiertag sein. 01.09.2023 | 1:41 min

Zeitung: Flug-Verkehr an zwei Airports in Moskau ausgesetzt

An den Hauptstadtflughäfen Domodedowo und Wnukowo war nach Angaben der russischen Tageszeitung "Iswestija" der Flugverkehr ausgesetzt. Schon am Donnerstag hatte Russland den Abschuss einer Drohne mit dem Ziel Moskau vermeldet

Auch in der Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine wurde am Freitag nach Angaben des örtlichen Regionalgouverneurs Alexander Bogomas eine Drohne abgewehrt. Er nannte die Ukraine als Urheberin des Angriffs.