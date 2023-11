Russland: Drohnenangriff auf Moskau - Gebäude beschädigt

Seit mehreren Wochen häufen sich die Drohnenangriffe auf russischem Gebiet , insbesondere mit Ziel Moskau. In den vergangenen Wochen waren bereits zwei Drohnenangriffe über einem Moskauer Geschäftsviertel abgewehrt worden, wobei jeweils kleinere Schäden an Hochhausfassaden entstanden. Im Mai wurden zwei Drohnen in der Nähe des Kreml abgeschossen