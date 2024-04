Lage in Gaza: Dieser Krieg hat Maß und Ziel längst verloren

Alles in allem eine verheerende Bilanz. Böse Zungen in Israel behaupten, dass in dieser Lage vor allem einer von dem nicht enden wollenden Krieg profitiert: Benjamin Netanjahu. Der Premierminister ist zwar angeschlagen , aber er würde wohl erst nach dem Ende des Krieges zur Verantwortung gezogen werden. Und erst dann wäre seine politische Karriere zu Ende.