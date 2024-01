Hisbollah-Chef droht mit "Krieg ohne Grenzen und Regeln"

Der Chef der libanesischen Schiiten-Miliz Hisbollah , Hassan Nasrallah, hat Israel in einer Rede am Mittwoch vor Angriffen auf den Libanon gewarnt und drohte im Fall eines israelischen Angriffs mit einem "Krieg ohne Grenzen und Regeln". Konkrete Ankündigungen mit Blick auf eine Ausweitung des Konflikts seitens Hisbollah machte Nasrallah hingegen nicht. "Wer auch immer über Krieg mit uns nachdenkt, wird es so Gott will bereuen. Krieg mit uns wird sehr sehr teuer", sagte Nasrallah in Beirut.