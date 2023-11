Ukraine-Offensive: Woche schwerer Schläge gegen Russland

Was die Operationen an der Frontlinie betrifft, so war die wichtigste Entwicklung der Woche, dass es den ukrainischen Streitkräften gelang, sowohl Andrijewka als auch Klischtschiwka südlich von Bachmut zu befreien. Sie haben dort nicht nur ihre Stellungen stabilisiert, sondern die Russen weiter nach Osten abgedrängt. Die russischen Streitkräfte haben einige verzweifelte, schlecht vorbereitete Gegenangriffe unternommen, die jedoch vergeblich waren. Die ukrainischen Streitkräfte haben die Hauptstraße, die von Bachmut nach Süden führt, bereits unter Feuer genommen.