Russland: Marineboote zerstört - Kiew meldet Drohnenangriffe

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Die Flugabwehr habe die meisten Flugkörper abgeschossen, teilte das ukrainische Militär mit.

Flugzeuge der Schwarzmeerflotte hätten nord-östlich der Schlangeninsel drei militärische Schnellboote vom US-Typ Willard Sea Force mit Besatzung vernichtet, teilte das Ministerium am Sonntag in Moskau mit. Die Boote seien in Richtung Halbinsel Krim unterwegs gewesen.