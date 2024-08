Nach Prigoschins Tod: Was aus der Wagner-Gruppe wurde

Dennoch kämpfen viele Wagner-Söldner weiter in Afrika : "Trotz des Todes von Prigoschin wird der Fußabdruck von Wagner auf dem Kontinent wahrscheinlich zunehmen", sagen Analysten der Konfliktdatenorganisation Acled. In Mali kamen kürzlich bei Kämpfen mit einer Tuareg-Rebellengruppe bis zu 80 Wagner-Kämpfer ums Leben. Der neue Afrika-Korps, so wird die paramilitärische Struktur genannt, ist dem russischen Militärgeheimdienst GRU unterstellt. "Der Kreml will Wagner immer noch als geopolitisches Werkzeug benutzen", sagt der Experte für russische Sicherheitspolitik, Mark Galeotti.