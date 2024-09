Ex-Premier Johnson: Scholz soll Ukraine den Taurus liefern

In seinen Bemühungen um hochpräzise Waffen mit großer Reichweite kann Kiew weiterhin nicht auf Bundeskanzler Olaf Scholz hoffen. Bei einem Bürgerdialog im brandenburgischen Prenzlau schloss der SPD-Politiker eine Lieferung weitreichender Präzisionswaffen an die Ukraine auch für die Zukunft und unabhängig von Entscheidungen der Bündnispartner aus.

Scholz: Taurus-Lieferung bedeutet "große Eskalationsgefahr"

Im Vergleich zu Afghanistan habe der Krieg „eine völlig andere Intensität“, so Bundeswehr-Generalmajor Freuding in Kiew. Die Gefechte in der Ukraine seien "eine andere Kategorie".

13.09.2024 | 6:16 min