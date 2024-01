Ukraine-Krieg: Selenskyj warnt vor "Wahnsinn" des Kremls

Wolodymyr Selenskyj dankte den Verbündeten für Waffenlieferungen an die Ukraine.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der russischen Führung "Wahnsinn" vorgeworfen und vor möglichen neuen Kriegen in der Welt gewarnt.

Selenskyj sagte am Freitag in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft: