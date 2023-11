Selenskyj gedenkt der drei abgestürzten Kampfpiloten

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Tag der ukrainischen Luftfahrt der drei Piloten gedacht, die am Freitag bei einem Flugzeugzusammenstoß ums Leben gekommen waren. "Mein Mitgefühl den Angehörigen und Vertrauten, allen denjenigen, die die jungen Männer gekannt haben", sagte er am Samstag in seiner täglichen Videoansprache.