Biden und Steinmeier: "Partnerschaft ist unverzichtbar"

Bundespräsident Steinmeier ist zu Besuch in Washington. Wichtiges Thema bei dem Gespräch mit US-Präsident Biden war der Krieg in der Ukraine. 07.10.2023 | 0:25 min

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist auf Einladung des US-Präsidenten Joe Biden zu einem Kurzbesuch nach Washington gereist. Am Freitagnachmittag (Ortszeit) stand ein Gespräch mit dem US-Präsidenten im Weißen Haus auf der Agenda.

Es ist die erste Begegnung der beiden als Staatsoberhäupter. Geplant war auch eine Begegnung mit dem Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns. Es wurde erwartet, dass es in den Gesprächen vor allem um die Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine gehe.

Biden und Steinmeier: Bündnis wichtig für Ukraine

Vom Bundespräsidialamt hieß es in einer veröffentlichten gemeinsamen Erklärung:

"Unser Bündnis ist von zentraler Bedeutung in unserem fortwährenden Einsatz für die Unterstützung der Ukrainerinnen und Ukrainer und ihrer tapferen Verteidigung ihres Landes, ihrer Freiheit und ihrer Zukunft."

Viele Länder helfen der Ukraine im Kampf gegen Russland - allen voran die USA. Die größte Unterstützung kommt mit knapp 85 Milliarden Euro von den EU-Institutionen. 02.10.2023 | 0:59 min

Der Besuch sei ein Zeichen an das Bündnis gewesen:

Beiden Präsidenten lag offenbar sehr daran klarzumachen, dass man Schulter an Schulter steht, was die Hilfe für die Ukraine angeht.

Präsident Steinmeier habe hinterher im Pressegespräch gesagt, "er sei sich sehr wohl bewusst über die Diskussionen rund um eine Ermüdung, die man vielleicht hat, in Bezug auf den Ukraine-Krieg".

"Aber die Europäer seien sich sehr wohl der Verantwortung bewusst, die sie haben - und werden gemeinsam mit den Amerikanern dafür sorgen, dass sie die Ukraine-Hilfe eben so fortsetzen wie bisher", sagt ZDF-Korrespondent Theveßen.

Sehen Sie hier die Einschätzung von ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. 07.10.2023 | 2:08 min

Steinmeier zuvor in Kap Verde

Die Reise nach Washington kam überraschend. Am Donnerstag hielt sich Steinmeier noch in Kap Verde auf, wo er gerade einen zweitägigen Staatsbesuch absolviert hatte.

Von dort wollte er eigentlich nach Portugal weiterfliegen, um in Porto an einem Treffen nicht-exekutiver Staatspräsidenten der Europäischen Union teilzunehmen. Nun aber kam die Einladung des US-Präsidenten dazwischen.

Weißes Haus: Enge Abstimmung als Nato-Bündnispartner

Das Weiße Haus teilte vorab mit, man wolle "die engen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland bekräftigen". Dabei gehe es auch um eine "enge Abstimmung als Nato-Bündnispartner in einer Reihe von wichtigen Fragen".

Radikale Republikaner bringen den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses zu Fall. ZDFheute live erklärt, was das für Ukraine-Hilfe und den globalen Einfluss der USA bedeutet. 04.10.2023 | 37:53 min

Deutschland und USA: Ukraine so lange wie nötig unterstützen

Deutschland und die USA wollen die Ukraine so lange wie nötig unterstützen. Doch Biden hat ein Problem: In dem am Wochenende vom US-Kongress verabschiedeten Übergangshaushalt sind keine weiteren Hilfen für die Ukraine vorgesehen.