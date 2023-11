Waffenbesitz: Hunter Biden plädiert auf nicht schuldig

25 Jahre Haft für Biden unrealistisch

Der Sohn des US-Präsidenten muss sich wegen illegalen Waffenbesitzes und Steuervergehen verantworten. Die Republikaner kritisieren den Sonderermittler im Fall Hunter Biden. 12.08.2023 | 1:54 min

Laut dem US-Justizministerium könnte der Präsidentensohn, der seine frühere Drogenabhängigkeit in seiner Autobiografie offen thematisiert hat, bei einem Schuldspruch zu insgesamt 25 Jahren Haft verurteilt werden. Das bezieht sich allerdings auf die Summe der Höchststrafen in jedem einzelnen Anklagepunkt. In der Praxis fallen Gefängnisstrafen in solchen Verfahren deutlich niedriger aus.