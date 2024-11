Donald Trump: "Gefahr" oder einfach nur "Golfer"?

Entscheidend werde am Ende sein, "wie es den beiden Kandidaten gelingt, ihre eigenen Anhänger wirklich zu mobilisieren", so die Einschätzung von ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Frühwahl-Daten jedenfalls deuten auf eine hohe Beteiligung hin. Aber wem gelingt die Mobilisierung bislang am besten? Im ZDFspezial zur US-Wahl stehen die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele von der Berliner Hertie School und Peter Rough von der konservativen US-Denkfabrik Hudson Institute in Washington D.C. Rede und Antwort.