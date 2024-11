Geoff Duncan: "Ich wollte nicht so ein Heuchler sein"

Das Rennen ums Weiße Haus nähert sich dem Ende. Das Land ist gespalten wie nie zuvor. In einem Wahlkampf, der von Anschuldigungen, Beleidigungen und scharfer Rhetorik durchzogen ist, fanden moderate Stimmen kaum Beachtung. Eine dieser Stimmen ist der ehemalige Vizegouverneur von Georgia, Geoff Duncan.

Ich stimme mit ihr politisch nicht immer überein, aber ich stimme mit fast jedem bis zu einem gewissen Grad in politischen Fragen nicht überein.

Ob am Ende die Demokratin Harris oder der Republikaner Trump bei der US-Wahl vorne liegen wird, ist völlig offen. Bis zuletzt hatten sie intensiv um jede Stimme gekämpft.

Der Republikaner Duncan und einige andere Mitglieder seiner Partei machen als "Republicans for Harris" Wahlkampf für die demokratische Kandidatin - aus einem einfachen Grund: Donald Trump

In vielen US-Bundesstaaten ist völlig klar, welche Partei dort gewählt wird. Auf die anderen Staaten, die besonders hart umkämpft sind, wird es entscheidend ankommen.

Duncan: Viele Republikaner unterstützen Trump nicht

Er könne sich nicht vorstellen, "meine Moral an den Nagel zu hängen und für jemanden Wahlkampf zu machen, nur weil Republikaner neben seinem Namen steht", sagt Duncan. Damit sei er nicht allein. Es gebe viele Menschen in den USA, "die Republikaner und konservativ sind, aber einfach, unter keinen Umständen, Donald Trump unterstützen können".

Dass ein Großteil der Republikaner dennoch Trump unterstützt, könne er nicht nachvollziehen. Doch das sei deren Entscheidung. "Es frustriert mich, dass andere Republikaner nicht bereit sind, es so zu sehen wie ich, aber das ist ja okay, oder? Ich werde nicht die Taktiken von Donald Trump anwenden und jemanden in Verlegenheit bringen oder ihn demütigen, weil er anderer Meinung ist", sagt Duncan.