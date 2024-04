Marcus Keupp: "Russland in die Abnutzung zwingen"

Die Ukraine werde bewusst Gebiete aufgeben, um die Russen in die Abnutzung der Geräte zu zwingen, sagt der Militärökonom Marcus Keupp.

Im Netz kursieren immer mehr Videos, die russische Truppen in ungepanzerten Fahrzeugen an der Frontlinie zeigen. Das nährt Gerüchte, Russland habe mit Ressourcenmangel zu kämpfen.

Im Gespräch bei ZDFheute live schätzt Militärökonom Marcus Keupp von der Militärakademie der ETH Zürich die Situation in der Ukraine ein.

...über die Hinweise auf Ressourcenmangel auf russischer Seite

Derzeit falle bei Videoaufnahmen von Russland an der Front auf "dass sie - ich scherze jetzt nicht - mit Golfkarts und ungepanzerten Geländefahrzeugen die Infanterie in das Feld bringen." Zum Vergleich: Zu Kriegsbeginn habe eine russische Kolonne im Feld noch aus 60 Panzern und 20 Schützenpanzern bestanden. "Jetzt fahren sie mit sowas und mit T-62, also Uraltpanzern, denen sie den Turm abmontiert haben", sagt Keupp.