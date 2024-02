Ukraine: Feuert Selenskyj seinen Armee-Chef Saluschnyj?

Die Phase der Unsicherheit müsse beendet werden, sagt Militärexperte Nico Lange mit Blick auf eine mögliche Entlassung des ukrainischen Armee-Chefs durch Präsident Selenskyj. 05.02.2024 | 9:23 min

Die ukrainische Armee steht militärisch an Abschnitten der Front stark unter dem Druck der russischen Angreifer. Seit Monaten beklagen die Ukrainer Munitionsmangel und fordern mehr militärische Unterstützung vom Westen.

Hinzu kommen die Spannungen zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und seinem Armeechef Walerij Saluschnyj: Der ukrainische Präsident hat in einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender Rai nun laut darüber nachgedacht, den Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee zu entlassen. Außerdem erwägt Selenskyj "eine Ablösung einer Reihe von Staatsführern, nicht nur in einem einzelnen Sektor wie dem Militär".

Kampf um Awdijiwka als Streitpunkt zwischen Selenskyj und Saluschnyj

Laut Militärexperte Nico Lange hat sich der Konflikt unter anderem an der Frage entzündet, ob man die schwer umkämpfte Stadt Awdijiwka weiter verteidigen solle. Selenskyj sei dafür, Saluschnyj dagegen.

Es geht generell um die Frage, wie man an diesen Krieg herangeht.

Ganz grundsätzlich gehe es aber darum, wer für die schwierige militärische Lage verantwortlich sei. Als gewählter Präsident habe Selenskyj das Recht, Saluschnyj zu entlassen, so Lange. Über diese Pläne mit ausländischen Medien zu sprechen, könnte für Selenskyj jedoch zum Problem werden, erklärt der Militärexperte.

Was in der Ukraine nicht gut ankommt, ist das öffentliche Nachdenken über diese Frage.

Klitschko setzt sich für Saluschnyj ein

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko gilt schon länger als Kritiker von Selenskyj. Er steht fest hinter Saluschnyj - seiner Führung sei zu verdanken, dass "die Ukrainer wirklich an unsere Streitkräfte geglaubt haben", teilte er über soziale Medien mit. Klitschko deutet an, dass Selenskyj in Saluschnyj auch einen politischen Konkurrenten sehen könnte.