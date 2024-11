Zehn US-Bundesstaaten stimmen über Abtreibungsrecht ab

Mitarbeiter von "Yes On 4!" arbeiten an der Verteilung von Materialien zur Abschaffung des strengen Abtreibungsverbots in Florida. Quelle: AFP

Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA stimmen die Wähler in zehn Bundesstaaten auch über Änderungen beim Abtreibungsrecht ab. Fast 50 Jahre lang gab es in den Vereinigten Staaten eine bundesweite Regelung für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch.

Seit der Oberste Gerichtshof diese vor zwei Jahren kippte, gelten nun wieder die Gesetze der einzelnen Bundesstaaten - was vielerorts hoch umstritten ist. Ein Überblick über die meist von Bürgerinitiativen herbeigeführten Referenden:

Florida

In Florida ist Abtreibung seit Mai nur noch in den ersten sechs Wochen erlaubt - in einem Zeitraum, in dem viele Frauen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Zur Abstimmung steht der Vorschlag, die Frist für Abbrüche bis zur Lebensfähigkeit des Fötus zu verlängern, also etwa der 24. Schwangerschaftswoche. Für eine Änderung des Rechts müssten 60 Prozent der Wähler dem Antrag zustimmen.

Arizona

Nach einem vorübergehenden Verbot sind Abtreibungen in Arizona derzeit auf die ersten 15 Schwangerschaftswochen beschränkt. "Vorschlag 139" will diese Frist bis zur Lebensfähigkeit des Fötus ausdehnen. Die Zustimmung zu dem Änderungsantrag gilt als sehr wahrscheinlich.

Nebraska

In Nebraska ist Abtreibung bis zur zwölften Woche möglich. Es ist der einzige Bundesstaat, in dem die Wähler über zwei konkurrierende Vorschläge abstimmen: Der eine sieht Abtreibung als Grundrecht bis zur Lebensfähigkeit des Fötus vor, der andere will die derzeit geltende Regelung in der Verfassung des Staates verankern.

Missouri

Der Bundesstaat Missouri im Mittleren Westen hat eines der strengsten Abtreibungsverbote in den USA, ohne Ausnahmen selbst bei Vergewaltigung oder Inzest. Das Referendum schlägt vor, die Verfassung Missouris zu ändern, um Abtreibungen bis zur Lebensfähigkeit des Fötus zu erlauben.

South Dakota

South Dakota hat ein ähnlich restriktives Abtreibungsverbot wie Missouri. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nur erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Die Wähler entscheiden, ob wie früher in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft ein Recht auf Abtreibung gelten soll.

Montana

Ein Schwangerschaftsabbruch ist im konservativen Montana bis zur Lebensfähigkeit des Fötus legal. Richter stoppten mehrere Versuche, das Abtreibungsrecht zu beschränken. Zur Entscheidung steht, die liberale Regelung in der Verfassung zu verankern.

Colorado

Colorado gehört zu den wenigen Bundesstaaten, in denen es keine Frist für Abtreibung gibt. Eine Bürgerinitiative will dieses Recht von der Verfassung des von den Demokraten regierten Staates schützen lassen.

Nevada

Auch im westlichen Bundesstaat Nevada wird darüber abgestimmt, das geltende Recht - legale Abtreibung bis zur Lebensfähigkeit des Fötus - in der Verfassung zu verankern.

New York

In New York sind Abtreibungen bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erlaubt. Zur Abstimmung steht ein Vorschlag von Abgeordneten, dieses Recht weiter zu festigen und vor Diskriminierung in der Reproduktionsmedizin zu schützen.

Maryland

Auch in Maryland können die Wähler entscheiden, ob sie die Verfassung ändern wollen, um darin das Recht auf Abtreibung bis zur Lebensfähigkeit des Fötus zu verankern.

