Elon Musks Rolle als Trump-Unterstützer in der US-Wahl 2024

Der Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt Trump in den letzten Tagen vor der US-Präsidentschaftswahl. Er verlost Millionen an registrierte Wähler und Wählerinnen.

Als Elon Musk in Butler, Pennsylvania, auf die Bühne schreitet, macht er Freudensprünge. Er reckt die Fäuste in die Höhe, bevor er seinen Kumpanen Donald Trump umarmt. Es ist Anfang Oktober, gut einen Monat vor der Wahl , und der reichste Mann der Welt absolviert seinen ersten großen Auftritt als Wahlkämpfer im Team Trump.

Männerfreundschaft zwischen Trump und Musk

Harris und Walz nehmen Elon Musk nicht recht ernst

Vize-Kandidat Tim Walz sagte bei einer Wahlkampfveranstaltung Mitte Oktober, die Republikaner "scheren sich nicht um die Arbeiter in Michigan. Denen geht’s um ihre Milliardärs-Freunde wie Elon Musk. Der Typ soll jetzt unser Wirtschafts-Zar sein? Der Kerl, der Arbeiter feuern und Gewerkschaften zerschlagen will? Der seine Auto-Fabriken in Mexiko baut und mit Teilen aus China beliefert?"

Elon Musk bedeutet für Trump auch viel Geld

Trump kündigte an: "Wir werden eine neue Position für ihn errichten: Verantwortlicher für Kostensenkung. Elon will das machen." Er solle in einer Art "Department of Government Efficiency" dafür sorgen, dass alle Ausgaben der Regierung in Washington auf den Prüfstand kommen - und streichen, was das Zeug hält.