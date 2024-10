US-Wahl: Elon Musk will täglich eine Million Dollar verlosen

Der Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk will bis zur Wahl in den USA täglich eine Million Dollar (rund 919.000 Euro) an Unterzeichner einer Petition verschenken. Das Angebot richtet sich an registrierte Wählerinnen und Wähler in den bei der Präsidentschaftswahl besonders hart umkämpften Swing States.