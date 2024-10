Sturm aufs Kapitol: Trump-Anhänger über den 6. Januar 2021

ZDFheute: In der Anklageschrift heißt es, Sie seien in eine Schlägerei verwickelt gewesen, mit einem Polizisten. Sie haben ihm den Schlagstock abgenommen?



Eric Cramer: Ich war nah genug, dass ein Polizist seinen Schlagstock in der Hand hatte und mir damit in die Rippen stieß. Nun, als er das tat, fiel ich zu Boden. Und als ich das tat - ich schätze bei dem Gerangel oder meinem Fallen oder dem ganzen Schubsen - verlor er die Kontrolle und der Schlagstock fiel auf den Boden. Und ich hob ihn auf. Ich hob den Schlagstock auf, der Polizist brach zusammen und ich steckte ihn in meine Tasche.



ZDFheute: Aber Sie haben es auf Facebook gepostet. Und es sah aus wie eine Trophäe?



Eric Cramer: War es auch für mich.



ZDFheute: Sie respektieren doch die Polizei, oder nicht?



Eric Cramer: Ja, ich habe dem Polizisten den Schlagstock ja auch zurückgegeben. Für mich war es eine Trophäe, eine Trophäe dafür, dass ich grundlos von einem Polizisten verprügelt wurde, einfach nur, weil ich da war.



ZDFheute: Sie mussten acht Monate ins Gefängnis. Bereuen Sie etwas? Oder war es das wert?



Eric Cramer: Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich möchte sagen, dass ich aufgrund meines Glaubens alles, was mir passiert oder in der Vergangenheit passiert ist oder mir in Zukunft passieren wird, jemals bereuen werde, weil ich, wenn ich sage, dass ich Christ bin und an Jesus glaube, der sagt: "Stirb für mich". Mir wurde beigebracht und ich habe gelernt, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht.