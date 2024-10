US-Wahl: Wer Delegierte im Electoral College sind

Kurz vor der Wahl sind die Gräben in den USA tief. Was erhoffen sich Trump-Wähler von seiner Präsidentschaft? Was fürchtet die Gegenseite? Auf der Suche nach Antworten in Arizona. 06.10.2024 | 3:04 min

Die US-Verfassung besagt, dass Wahlleute keine Kongressmitglieder sein oder ein Amt auf Bundesebene bekleiden dürfen. Auch Personen, die "einen Aufstand oder eine Rebellion gegen die Vereinigten Staaten angezettelt oder deren Feinde unterstützt haben" sind ausgeschlossen. Dieser Zusatz wurde nach dem Bürgerkrieg aufgenommen.

Wahlleute werden an Landesparteitagen nominiert oder über den Zentralausschuss der jeweiligen Partei ausgewählt. In der Regel sind es Personen, die durch diese Ehrenrolle für ihre Verdienste und Loyalität zur Partei belohnt werden. Jede Partei erstellt ihre eigene Liste an Wahlleuten, deren Namen teilweise auch auf dem Stimmzettel erscheinen.

... und warum bei der Wahl gar nicht der Präsident gewählt wird! 01.03.2024 | 3:53 min

Wahlleute stimmen für ihren Bundesstaat ab

Die Wahl des Präsidenten über ein Wahlkollegium geht auf das Jahr 1787 zurück, als die Gründerväter die US-Verfassung schrieben. Einige wollten die Präsidentschaftswahl den Kongressmitgliedern überlassen, andere fanden eine direkte landesweite Wahl demokratischer.

Sie einigten sich auf das " Electoral College, " ein System, bei dem amerikanische Wähler nicht für den zukünftigen Präsidenten und seinen Vize stimmen, sondern für "Electors" oder Wahlleute. Diese geben einige Wochen später ihre Stimmen ab, entsprechend dem Wahlergebnis ihres Bundesstaates. Ein Exemplar der Stimmzettel wird aus jedem Bundesland an den Kongress geschickt, der sie am 6. Januar offiziell auszählt.

Trump oder Harris – wer gewinnt den Kampf ums Weiße Haus? Antje Pieper war unterwegs in den hart umkämpften Swing States, in denen die Wahl entschieden wird. 10.10.2024 | 44:16 min

"Untreue" Wahlleute: Wenn anders gestimmt wird

Die Partei, die die Mehrheit in ihrem Bundesstaat erhält, bekommt alle für den Staat vorgesehenen Stimmen im Electoral College: Das ist das Prinzip "the Winner takes it all". Nur in Maine und Nebraska werden die Stimmen proportional zum Wahlergebnis aufgeteilt.

Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl 2020 ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In den meisten Bundesstaaten verpflichten auch Gesetze die Wahlleute dazu, der Stimmenmehrheit entsprechend zu wählen. Seit 2020 dürfen Bundesstaaten Wahlleute, die anders stimmen, auch offiziell bestrafen. In Oklahoma gibt es eine Geldstrafe von 1.000 Dollar, in New Mexico droht sogar eine Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten.

Bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 sind zehn der 538 Wahlleute abtrünnig geworden. In Hawaii beispielsweise wählte David Mulinix Bernie Sanders statt Hillary Clinton - beide Demokraten . Um einen Fall zu finden, in dem ein Elector seine Stimme der gegnerischen Partei überließ, muss man bis ins Jahr 1796 zurückgehen.

Die USA sind so polarisiert wie selten zuvor. Entzweit in politische Lager. In 40 US-Staaten kann eine Partei kompromisslos durchregieren. Die Republikaner oder die Demokraten. 18.07.2024 | 29:14 min

Insgesamt sind "untreue" Wahlleute selten. In den 59 Präsidentschaftswahlen der USA haben nur 90 Wahlleute "untreu" gewählt - 68 von ihnen im Jahr 1872, als der Kandidat zwischen Wahl und offizieller Auszählung verstarb. Ausschlaggebend für den Wahlausgang sind "untreue" Wahlleute noch nie gewesen.

Wahlmanipulationsversuche: "Falsche Wahlleute" und Sturm auf das US-Kapitol

Kontroversen um den Electoral-College-Prozess gab es in der Vergangenheit aber trotzdem. Während der Präsidentschaftswahl 2020 behaupteten 84 Trump-Anhänger in sieben Bundesstaaten fälschlicherweise, Wahlleute zu sein. Sie schickten gefälschte Wahlzettel an offizielle Instanzen und versuchten so, den Ausgang der Präsidentschaftswahl zugunsten des unterlegenen Donald Trump zu kippen. Viele wurden seitdem angeklagt

Taylor Swift, Elon Musk oder ein Kennedy: Sie alle haben enormen Einfluss auf den Ausgang der US-Wahl. Doch wen unterstützen sie, und was erhoffen sie sich? 12.09.2024 | 43:32 min

Auch der Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 war ein Versuch, den Electoral-College-Wahlprozess zu stoppen. Es war der Tag, an dem der Kongress die eingesendeten Stimmzettel der Bundesstaaten zählte und beglaubigte - der letzte Schritt vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten am 20. Januar.