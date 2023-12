US-Waffenlieferung für Israel am Kongress vorbei

Das US-Außenministerium hat unter Umgehung des Kongresses den Verkauf weiterer Waffen an Israel im Millionenwert genehmigt. Ohne die sonst bei Rüstungsverkäufen ins Ausland übliche Überprüfung durch den Kongress sei damit grundsätzlich der Verkauf von Waffen im Wert von 147,5 Millionen Dollar (rund 133 Millionen Euro) möglich, teilte die zuständige Behörde Defense Security Cooperation Agency (DSCA) am Freitag (Ortszeit) in Washington mit.

In den USA wächst der Frust über das Vorgehen Israels im Gazastreifen. 16.12.2023 | 2:30 min

US-Regierung verweist auf Notlage

Die Munition wird den Angaben nach aus den Beständen der US-Armee kommen. Blinken hatte bereits am 9. Dezember in ähnlicher Weise den Kongress umgangen, um einen Waffenverkauf an Israel zu ermöglichen. Israel habe danach aber angefordert, dass weitere Ausrüstung hinzugefügt werde, gab die DSCA an.